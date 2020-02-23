عبد القادر شهيب: التدخين قد يسبب سرطان المثانة

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إنه استعان بالمسكنات القوية لترويض آلام الجراحة التي أجراها أثناء رحلة علاجه من السرطان، موضحًا أنه تمكن من العودة للكتابة بعد إجراء الجراحة بأسبوعين فقط من داخل المستشفى.وأوضح شهيب في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك أكثر من 100 نوع علاج كيميائي للسرطان، لافتًا إلى أن هناك بعض الأمراض التي لا يصلح معها العلاج الكيميائي.وواصل أنه وفقًا لما ذكره له الأطباء فإن التدخين لا يسبب فقط سرطان الرئة، بل سرطان المثانة أيضًا.