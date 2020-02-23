محامى الطيار الموقوف: السجن ينتظر محمد رمضان

قال مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبواليسر، إنه تقدم ببلاغ ضد الفنان محمد رمضان بسبب الإساءة لـ"الطيار الموقوف" خلال حواره أمس على التليفزيون المصري، مؤكدًا أن عقوبات تنتظر "رمضان" بحسب القانون وتصل إلى السجن 5 سنوات.وأضاف حلمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه طلب مداخلة في برنامج "التاسعة" للرد على كلام محمد رمضان، ولكن تم رفض طلبه.وتابع: "القانون 175 لسنة 2018، تم وضعه بسبب الفوضى في مواقع التواصل الاجتماعي، وبسبب الإهانات والإساءة للآخرين، وتشويه سمعتهم، ومحمد رمضان شوه سمعة الطيار أشرف أبواليسر، ولم يُتاح لنا حق الرد على كلام رمضان، وهذا يخالف القانون".