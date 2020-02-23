الديهي: أول أتوبيس كهربائي صناعة مصرية 100% في نوفمبر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حديث وزير الإنتاج الحربي اللواء العصار خلال كلمته في البرلمان "يفرح" حيث سنحتفل خلال نوفمبر المقبل بإنتاج أول أتوبيس كهربائي في مصر.وأضاف ببرنامج "بالورقة والقلم" المُذاع على فضائية "تن" أن الدولة عقدت اتفاقية مع شركة "فوتون" لتصنيع الأتوبيسات في مصر بطاقة إنتاجية 500 أتوبيس في العام الواحد، وذلك لمدة 4 سنوات.وتابع: "سننتج ونصنع في مصر 5 ألاف أتوبيس كهربائي بنسبة تصنيع مصرية 100%"، لافتًا إلى التعاقد مع شركة "جيل" الصينية لإنتاج سيارة كهربائية 100% في مصانع مصرية.واستكمل الديهي: "الصناعة المصرية تودع عصر التجميع وتتجه لعصر تصنيع السيارات بالكامل".