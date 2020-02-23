بسبب «كورونا».. إيطاليا تضع سفينة إنقاذ مهاجرين قيد الحجر الصحي بصقلية

وضعت السلطات الإيطالية، سفينة إنقاذ مهاجرين قيد الحجر الصحي في جزيرة صقلية جراء انتشار فيروس كورونا.وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الأحد: إن الخطوة جاءت بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 130 شخصًا.من جهتها، ذكرت منظمة المساعدات الدولية "أطباء بلا حدود"، أن السفينة المعروفة باسم "أوشن فايكنج" هي سفينة إنقاذ مهاجرين غير حكومية وتحمل 274 مهاجرًا.ويخضع المهاجرين، الذين تم إنقاذهم من الموت غرقًا في البحر المتوسط، إلى جانب طاقم السفينة لحجر صحي ببلدة، بوتسالو، بالجزيرة ذات الحكم الذاتي.