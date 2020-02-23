رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين فى «خلية حلوان الإرهابية»

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:31 م
محاكمة
محاكمة
شيماء حسين
طباعة
قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية حلوان الإرهابية"، في اتهامهم بالانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة "شماريخ "و التظاهر بدون ترخيص، لجلسة 7 مارس للاطلاع.

عقدت الجلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، بأمانة سر محمد الجمل، وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة للمتهمين، انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وكان الإرهاب وسيلتها في أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها، المتمثلة في السيطرة على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمل سفاح.. اعترافات سيدة ألقت جثث توأمها بمقابر المعصرة

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

البرلمان يحيل إلهامي عجينة للجنة القيم

محمد رمضان: «مش هعمل حفلات فى مصر تانى»

الصور

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

الأكثر قراءة

البرلمان يحيل إلهامي عجينة للجنة القيم

مفاجأة.. 108 جنيهات إيرادات هيئة «الإصلاح الزراعي» في 365 يوما

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

حمل سفاح.. اعترافات سيدة ألقت جثث توأمها بمقابر المعصرة

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية

دراسة تكشف عن أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

منوعات

«فازوا بميداليات وشرفوا مصر».. أبطال «جودو» العبور يطلبون الدعم

انخفاض فى قطاع السياحة بفرنسا بسبب «كورونا»

دراسة تكشف أهم مقومات الحياة الزوجية الناجحة

مبادرة «المغاورى» لدعم محطة الزهراء تنقذ «نورالفجر» من الموت

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
د.أحمد الخميسى
أغانى المهرجانات.. قضايا ملتبسة
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
المزيد

الثقافة

«حقوقك القانونية» فى مكتبة مصر الجديدة 15 مارس

صناع أغنية «دون»: تدعم القراءة.. وردود الأفعال أسعدتنا

أوبرا «لا سكالا» بميلانو توقف عروضها بسبب «كورونا»

4 مارس.. «الكتب خان» تستضيف عادل عصمت فى لقاء خاص