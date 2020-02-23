تأجيل محاكمة المتهمين فى «خلية حلوان الإرهابية»

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية حلوان الإرهابية"، في اتهامهم بالانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة "شماريخ "و التظاهر بدون ترخيص، لجلسة 7 مارس للاطلاع.عقدت الجلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، بأمانة سر محمد الجمل، وأحمد مصطفى.وأسندت النيابة للمتهمين، انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.وكان الإرهاب وسيلتها في أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها، المتمثلة في السيطرة على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.