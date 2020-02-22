الباز: كل الأموال التي يتم تربحها من وراء محمد رمضان «حرام»

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بتكريم الدكتور مجدي يعقوب في دبي، باعتباره نموذجًا لا بد أن يحتذى به ويتم تقديمه للشعب والشباب.وشدد الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة المذاع بقناة المحور، على ضرورة تقديم الدكتور مجدي يعقوب كقدوة للشباب باعتباره نموذجًا ملهمًا، لافتًا إلى أن هذا ما فعله ويفعله الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا عندما يحرص على أن يكون الدكتور مجدي يعقوب بجواره.وأشار الباز إلى أن الدكتور مجدي يعقوب حسم قضية جدلية حول التساؤل الذي يثار دائمًا حول دخول مجدي يعقوب الجنة أو النار؟، حيث قال في فيلمه الذي بثته قناة دبي، إنه يعيش الآن في الجنة بمساعدته ودعمه للناس.ونوه الباز إلى أن هناك خللًا واضحًا في الأولويات إذا كنا نقدم محمد رمضان كقدوة ونتجاهل الدكتور مجدي يعقوب.وأكد أنه إذا كان هناك من يعتقد أنه يجب المحافظة على محمد رمضان من أجل تحقيق الأرباح والأموال، فهذه الأموال حرام.