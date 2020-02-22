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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«كورونا» قلب الموازين.. إجراءات مشددة على الحجاج الإيرانيين فى العراق

السبت 22/فبراير/2020 - 02:51 م
كورونا
كورونا
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات مصورة من استقبال الحجاج الإيرانيين في مطار النجف بالعراق.

حيث شدد مطار النجف في العراق على تطبيق إجراءات وقائية؛ للحد من انتقال فيروس كورونا عن طريق المسافرين القادمين من إيران، بعد إعلان طهران عن 28 إصابة بهذا الفيروس، مات منهم 5 أشخاص.

وكانت دائرة صحة محافظة النجف قد نفت يوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في مطار المحافظة.

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