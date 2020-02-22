«كورونا» قلب الموازين.. إجراءات مشددة على الحجاج الإيرانيين فى العراق

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات مصورة من استقبال الحجاج الإيرانيين في مطار النجف بالعراق.حيث شدد مطار النجف في العراق على تطبيق إجراءات وقائية؛ للحد من انتقال فيروس كورونا عن طريق المسافرين القادمين من إيران، بعد إعلان طهران عن 28 إصابة بهذا الفيروس، مات منهم 5 أشخاص.وكانت دائرة صحة محافظة النجف قد نفت يوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في مطار المحافظة.