«الصحة العالمية»: تعيين 6 موفدين لتقديم النصح للدول بشأن «كورونا»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن سعيها لتنسيق الاستجابة العالمية لـ«كورونا» لاحتواء الفيروس.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، فقامت الصحة العالمية بتعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن كورونا.كما أعربت المنظمة، في مؤتمر صحفي اليوم، عن قلقها من انتشار كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنه خارج الصين هناك 8 وفيات بفيروس كورونا، مؤكدة رصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة انتشار الفيروس وتقديم الدعم الفني لهما.