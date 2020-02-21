أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، اليوم الجمعة، عن فتح باب التقديم لمسابقة "تراثي 5" للتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية، وذلك لتسليط الضوء على ما تملكه القاهرة من عناصر تفرد معمارية وعمرانية تعكس عمق وتنوع الموروث الثقافي بها.وقال المهندس محمد أبوسعدة في تصريح له، إن هذه المسابقة تأتي احتفالا بإعلان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2020.وتابع أن "تراثي 5" تتسم بصبغة استثنائية هذا العام بأن توجه للتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي معًا، حيث كانت في طورها الأول والثاني والثالث موجهة للتصوير الفوتوغرافي، بينما في الطور الرابع موجهة للفنون التشكيلية، ويجمع هذا العام بين القسمين معًا.وأوضح أنه سيتم إعلان النتيجة وتسليم الجوائز وافتتاح معرض الأعمال المشاركة في الخامس من شهر مايو المقبل.