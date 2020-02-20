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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لأول مرة.. كلاب ألمانية للكشف عن سوسة النخيل الحمراء

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:30 م
كلاب ألمانية
كلاب ألمانية
أحلام عبدالرحمن
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أعلن الدكتور عز الدين العباسي مدير المعمل المركزى للنخيل بوزارة الزراعة، نجاح أول تجربة لاستخدام الكلاب الألمانية المدربة على كشف حشرة سوسة النخيل الحمراء القاتلة فى مراحلها الأولى ومقاومتها بنسبة ١٠٠% بأحدث تقنية علمية ودون أى مواد عضوية أو كيميائية.

وأضاف العباسي خلال لقائه مع الإعلامى محمد غانم في برنامج "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس ٢"، أن الكلاب المدربة حققت نسبة ١٠٠% خلال تجارب البحث عن إصابة النخيل المبكر بالحشرة الحمراء القاتلة.

ولفت إلى أنه يمكن استخدام الكلاب الالمانية المدربة على كشف أي آفة تضر بالزراعات، كما يمكن استخدامها فى المشروع القومى لزراعة ٥ ملايين نخلة خاصة وأننا نستورد الفسائل.

وأوضح ياسر المغربى نائب رئيس شركة إيست ويند لتدريب الكلاب أنه يتم تدريب الكلاب على دمج حاستى الشم والسمع لمقاومة سوسة النخيل فى مراحلها الاولى، لافتا الى انه يتم استخدامها فى التأمين والمجالات العسكرية.

وأضاف المغربى أن المعامل البحثية للشركة فى هولندا دربت الكلاب الألمانية على أحدث النظم العلمية لكشف سوسة النخيل فى أطوارها الأولى، بحيث تقدم خدماتها للمزرعة بشكل دورى طوال العام على ٤ مرات فى السنة لتغطية كل النخيل المصاب لأنها قادرة على مسح شامل للفدان الذى يحوى ٦٠ نخلة خلال ٣٠ دقيقة ولا يمكن بيعها لأحد إنما يستعان بخدماتها فقط.

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