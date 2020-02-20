برلماني يكشف كواليس قتل الجيش السوري لجنود أردوغان في إدلب

أكد عضو مجلس الشعب السوري محمد فواز، أن ما يدور اليوم تنفيذًا لتهديدات الرئيس التركي رجب أردوغان التي أطلقها منذ أيام بعد استعادة الجيش السوري حلب وأجزاء من أدلب، لا قيمة له وأن الجيش مستمر في تحرير كافة أراضي سوريا.وقال البرلماني السوري، لـ"الدستور"، إن المجموعات المسلحة والقوات التركية الخاصة شنت اليوم هجوم على قرية النيرب وسط تمهيد مكثف من قِبل العدو التركي بالصواريخ وبأعداد كبيرة من المرتزقة التركستان وغيرهم الذين استقدمهم أردوغان لمحاربة الجيش العربي السوري وذلك بعد تعنته في المفاوضات التي جرت مع الصديق الروسي والتي أوصلها لطريق مسدود وجرى التعامل مع المهاجمين والتصدي لهم وقتل عدد كبير من المجموعات المسلحة والقوات التركية الخاصة.وأكد فواز أن الطيران الحربي استهدف حشودا كبيرة لمرتزقة أردوغان في محور قميناس وسرمين والنيرب وإلى الآن ليس هناك تغيير في خارطة السيطرة.وأضاف: "نعدهم بأنهم لن يعودوا إلى بلادهم إلا قتلى وإن لم يخرجوا منها طوعًا".وأشار النائب السوري إلى خطر الانغماسيين الانتحاريين، مؤكدا أن هذه النوعية من الإرهابيين هى أخطر الأنواع الذين دربهم أردوغان والغالبية العظمى منهم من الإيجور والتركستان والشيشان.