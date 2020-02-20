بطرس دانيال: الرهبنة تشجع الفنون طالما لا تتعارض مع الأخلاق

قال بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إن النجاحات التي حققها في حياته لم يخطط لها، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على الوجود في الصف الأول في الطابور المدرسي خلال المرحلة الإعدادية، وعندما غاب زميله الذي كان يحمل آلة السيلوفون في أحد الأيام قام هو بحملها.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه وجد بسعادة غامرة عندما كان يحمل آلة الـ «سيلوفون» وطلب أن يشترك مع زملائه كل يوم في تقديم النشيد الوطني، ومن هنا تدرج في الموسيقى وتعلم البيانو واهتم بتعلم فنون الموسيقى.وكشف رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أنه كان يحب الرسم أيضا، موضحا أن الرهبنة تشجع الفنون طالما لا تتعارض مع المبادئ والأخلاق والرهبنة.ولفت إلى أن دخوله الرهبة كان بشكل غريب عندما كان عمره 11 عاما، وكان والده معترض على هذا الأمر، معللا رفضه بأن الأمر صعب عليه كطفل.وتابع بطرس دانيال أنه قضى خدمته العسكرية على حدود ليبيا، واستطاع حينها تغير بعض المفاهيم لدى البعض، حيث إنه كان يقف بدلا من زميله المسلم وقت الإفطار في شهر رمضان.