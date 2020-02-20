الرئيس الجزائري يعد بـ«تغيير جذري» في بلاده

طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بوقت لإجراء "التغيير الجذري" الذي وعد به في تسيير شؤون الدولة، وذلك في حديث لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية نشر اليوم الخميس.وقال تبون"لا يمكننا إصلاح أو تصحيح ما دمر خلال عقد في شهرين"، مشيرا إلى أنه يعتبر "الإصلاحات السياسية خصوصا مراجعة الدستور أولوية".وأضاف "قررت الذهاب بعيدا في التغيير الجذري لإنهاء الممارسات السيئة وإضفاء أخلاقيات على الحياة السياسية وتغيير طريقة الحكم، فالحدود هي التي تمس بالهوية الوطنية والوحدة الوطنية، اما الباقي فقابل للتفاوض، والورشة الثانية ستكون حول القانون الانتخابي لإضفاء شرعية على البرلمان الذي سيناط به دور أكبر، مؤكدا أن" الأمور في الشارع بدأت تهدأ، وحصل الحراك على كل ما كان يريده تقريبا، كرحيل بوتفليقة وقادة "النظام السابق" وتوقيف مسؤولين ورجال أعمال يشتبه في أنهم فاسدون.وأكد الرئيس الجزائري في المقابلة أنه يريد إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من تراجع سعر المحروقات و"الاستيراد الجامح الذي يولد تضخم الفواتير، ويعد أحد مصادر الفساد".