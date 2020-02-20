تنفيذ 50 عمارة «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة في أسيوط

أعلن المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة غرب ناصر أسيوط الجديدة، الانتهاء من تنفيذ 1200 وحدة سكنية بواقع 50 عمارة بمشروع "سكن مصر"، لافتا إلى أن إجمالي تنفيذ وحدات المشروع 2644 وحدة سكنية بواقع 110 عمارات، نفذ منها 1444 وحدة في 60 عمارة، من إجمالي الوحدات الجاري بالمشروع، والمقرر الانتهاء منها يونيو المقبل.وأوضح عبدالله، في تصريح لـ"الدستور"، أن نسبة التنفيذ لمنطقة الخدمات لمشروع الإسكان الإجتماعي بالمدينة بلغت نحو 40%، وانتهي من أعمال الحفر للمشروع والخدمات الأمنية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1584 وحدة سكنية بواقع 66 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي.