«الأرصاد» عن طقس الأسبوع المقبل: أجواء مستقرة و«البسوا تقيل»

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، ووجود فرص لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية، وخفيفة على الوجه البحري ممتدة إلى الدلتا والقاهرة.وشدد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، في تصرح لـ"الدستور" أنه يجب على المواطنين مراجعة النشرة الجوية بشكل يومي، نتيجة التقلبات الجوية خلال الفترة الماضية، واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء التواجد خارج المنزل، والقيادة بهدوء على الطرق في الصباح الباكر خاصة أثناء الشبورة المائية في ساعات الصباح المبكرة.وتابع "شاهين" أن الطقس معتدل شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.