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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مدحت شلبي معلقًا لمباراة السوبر المصري
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:45 م
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أعلن الإعلامي مدحت شلبي، عن قيامه بالتعليق على
مباراة
القمة
بين
الأهلي
والزمالك
المقرر إقامتها غدا الخميس في
السوبر المصري
.
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