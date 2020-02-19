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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ألبرتو مانغويل يتسبب في أزمة بين بيت الرواية التونسي ووزارة الثقافة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:37 م
ألبرتو مانغويل
ألبرتو مانغويل
ايهاب مصطفى
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تسبب الكاتب الأرجنتيني المولد، الكندي الجنسية "ألبرتو مانغويل" في أزمة بين بيت الرواية التونسي ووزارة الثقافة التونسية، والسبب أن بيت الرواية كان قد عقد العزم على استدعاء "مانغويل"، وراسل وزارة الثقافة والتي وافقت، لعقد محاضرة تقرر لها يوم السبت المقبل 22 فبراير، وفوجئ البيت برفض وزارة الثقافة لعقد اللقاء والذي وافق عليه مسبقًا، وهو الأمر الذي أثار استياء شريحة كبيرة جدا من المثقفين في تونس، مما أدى للقيام بكتابة مذكرة تفصيلية حول هذا الأمر.

وجاء في المذكرة التي تقدمت إلى وزارة الشئون الثقافية وجاء فيها: "حول لقاء الكاتب الأرجنتيني ألبرتو مانغويل، تبعًا لمراسلتكم والاجتماع الذي تم تحت إشرافكم، بحضور السيد رئيس الديوان والسيد مهدي النجار المدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والسيدة سيماء المزوعي المكلفة بمكتب الإعلام بالوزارة، استغربنا ما وصلنا من طلب إلغاء اللقاء مع الكاتب الأرجنتيني الكندي "ألبرتو مانغويل، وعليه نفيد سيادتكم أننا قمنا بواجبنا في التنسيق مع الكاتب طيلة أشهر، منذ أبريل 2019، ونجحنا وفريق العمل في إقناعه بحضور اللقاء وإلقاء محاضرة في تونس".

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