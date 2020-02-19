رضا البحراوي: لا أحب الغناء برفقة راقصة (فيديو)

قال المطرب الشعبي رضا البحراوي، إنه في مجال الغناء الشعبي منذ ما يقارب الـ 20عامًا.وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أنه لا يفضل الغناء إلى جانب راقصات أو فرقة راقصة، وذلك على خلاف غيره من المطربين.وتابع: أنه يكون سعيدًا جدًا بنسب المشاهدات عبر موقع "يوتيوب"، وكذلك النجاحات التي حققتها أغانيه التي طرحها في مسلسل "هوجان"، والتي تصل إلى 5 أغانٍ.