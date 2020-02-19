إطلالة أنيقة لـ درة في فرنسا

خضعت الفنانة درة، لجلسة تصوير جديدة في فرنسا، ونشرت مجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".وعلقت درة على الصور قائلة: "بكل أسف لم أستطع حضور حفل الدراما العربية بمعهد العالم العربي بباريس شكرًا على استضافتي لتكريمي ومبروك لزملائي"، وظهرت درة بإطلالة أنيقة باللون الأبيض.من ناحية أخرى، يُعرض لدرة حاليًا فيلم "يوم وليلة"، ويشارك في بطولته كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد.