«التعليم» تستعد لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لوضع مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة، وعرضه على اتحاد طلاب مدارس مصر، لاستطلاع الطلاب على الجدول وترتيب المواد، ومناقشتهم، وإمكانية التعديل وفق الخريطة الزمنية المحددة لعقد الامتحانات.من جانبه، قال طارق حسني، أمين اتحاد طلاب مدارس مصر المنتخب، إنه على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بقرار استطلاع رأي طلاب الثانوية العامة في ترتيب مواد الامتحانات للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠.وأكد حسني، أن اتحاد الطلاب لم يعقد حتى الآن اجتماعًا مع المسئولين في قطاع التعليم العام للاتفاق على شكل جدول امتحانات الثانوية العامة، وترتيب المواد به.وأضاف أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، أن الاتحاد سيبدأ في تلقي الاقتراحات والآراء بشأن شكل جدول الثانوية العامة، فور الاتفاق مع المسئولين في وزارة التعليم علي هذه الخطوة.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، ستعقد 7 يونيو المقبل على مستوى الجمهورية، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس.