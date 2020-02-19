إيران ترفض تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

نقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن عدد من المسؤولين الإيرانيين، تأكيداتهم بأن إيران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطت بطريق الخطأ في طهران الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل طاقم الطائرة بأكمله.على الرغم من أنه قد أشاد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأسبوع الماضي بتصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه يجب لإجراء تحقيق كامل ومستقل في إسقاط الطائرة.ومن جهته، قال وزير الدفاع الايراني، أمير حاتمي، لدينا الحق في قراءة الصندوق الأسود بأنفسنا، والتواجد في أي فحص للصندوق الأسود، مضيفًا "إذا كان من المفترض أن نعطي الصندوق الأسود للآخرين لقراءته في مكاننا فهذا شيء لن نفعله بالتأكيد".وأضاف حاتمي أن صندوق تسجيل بيانات الرحلة "تعرض لأضرار ملحوظة، وقد طُلب من صناعة الدفاع المساعدة في إعادة بنائها"، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تتم إعادة بناء الصندوق الأسود أولًا ثم القراءة.