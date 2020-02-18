إطلالة ساحرة لـ ميريهان حسين فى معبد فيلة (صور)

خضعت الفنانة ميريهان حسين، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي عبدالرحمن عمر، واختارت معبد فيلة بأسوان مكانًا لالتقاط صور الجلسة.وتتواجد ميريهان حسين، في أسوان خلال الوقت الحالي من أجل تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "ختم النمر"، والذي تشارك في بطولته.واختارت ميريهان لإطلالتها في الجلسة، جيبة واسعة مزخرفة وشيمز أبيض قصير يكشف عن بطنها وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها."ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، تامر شلتوت، نسرين طافش، وفاء سالم، تميم عبده، أمير صلاح الدين، قصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف السيناريست محمد عبدالمعطي.