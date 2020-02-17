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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل
الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:26 م
مصنع 300 الحربي
إيمان ماهر
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