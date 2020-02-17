تجديد حبس محمد أكسجين 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد أكسجين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.وأسندت النيابة إلى المتهم فى القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.