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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ظافر العابدين: هذه أصعب لحظة في حياتي (فيديو)

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:13 م
ظافر العابدين
ظافر العابدين
سناء إسماعيل
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كشف الفنان التونسي ظافر العابدين، عن أصعب اللحظات التي مرت عليه في حياته وهي لحظة وفاة والده وهو بعيد عنه.

وقال العابدين خلال لقائه في برنامج "دبي كروز"، مع الفنانة ميساء مغربي، والمُذاع عبر فضائية "دبي": "أصعب لحظات حياتي هي لحظة وفاة والدي وكنت بعيد عن تونس في إنجلترا وكنت أصور يومها، وإنك تسمع عن وفاة والدك وأنت قريب منه جدًا من أصعب اللحطات التي يعيشها الإنسان".

وأضاف: "أنا بحبه وكان من الممكن أن أحكي معه لأيام وسنين وحب الأبوين لا تترجمه الكلمات".

من ناحية أخرى يستعد الفنان ظافر العابدين للتحضير للجزء الثاني من مسلسل «عروس بيروت»، حيث تراجعت الشركة المنتجة عن إرجائه إلى عام ٢٠٢١، خاصة بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول.

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