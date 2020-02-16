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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داعية: القرآن أقر زينة المرأة بشروط (فيديو)

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:15 م
رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
رباب الأهواني
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قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم أقر زينة المرأة، لكن وضع لها شروط، ساخرًا مما تردده بعض النساء: "اللي يظهر مني زكاة عني".

وأضاف عبدالمعز خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن زينة المرأة تقتصر على أشخاص معينين، فهي للمحارم فقط، الزينة للزوج، أو في حضور الوالد أو الأخ أو الابن أو العم أو الخال، مؤكدًا أن القرآن الكريم لم ينفِ زينة المرأة.

واستشهد عبدالمعز بقول الله تعالى في سورة النور: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)".

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