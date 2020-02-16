بومبيو: الإرهاب يهدد مصالح أمريكا في إفريقيا

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر السنغال حليفا أساسيا لها في محاربة الإرهاب الذي يؤثر على الدول الإفريقية.وأضاف "بومبيو" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السنغالي في داكار، نقلته قناة "الحرة" الأمريكية: "إن الإرهاب يهدد المصالح الأمريكية في إفريقيا".وأضاف "أن الولايات المتحدة الأمريكية، مستمرة في تدريب قوات حفظ السلام في إفريقيا "، مشيرا إلى أن واشنطن ستقدم الدعم لتحسين القطاع الصحي ومحاربة الأوبئة مثل الملاريا، حيث تم خفض عدد الوفيات بسبب الأوبئة إلى حوالي 50%.