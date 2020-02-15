«الصحة» تكشف حقيقة رفع مدة حضانة فيروس «كورونا» إلى 17 يومًا

علق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على ما أوردته بعض الجرائد عن أن منظمة الصحة العالمية رفعت فترة حضانة فيروس كورونا المستجد من 14 إلى 17 يوما، قائلا، إن منظمة الصحة العالمية في آخر تقرير لها أكدت أن فترة حضانة الفيروس هي 14 يوما.وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية تنتهي فترة الحجر الصحي للعائدين من الصين يوم الإثنين المقبل، بعد إتمام 14 يوما وفقا لبيان المنظمة.يشار إلى أن جريدة أخبار اليوم، نشرت تقريرا عن تطورات أزمة فيروس كورونا، وقالت فيه إن منظمة الصحة العالمية رفعت مدة حضانة الفيروس إلى 17 يوما.