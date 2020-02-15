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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«اللي مشيو».. لماذا ينصح رامى جمال بعدم سماع أغنيته الجديدة؟

السبت 15/فبراير/2020 - 05:30 م
رامي جمال
رامي جمال
إيمان ماهر
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نصيحة عجيبة قدمها الفنان رامى جمال من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، لمستمعيه ومتابعيه.

غرد رامي جمال قائلًا: "الأغنية اللي نازلة الساعة ٢، أنصح أي حد فقد حد بيحبه ميسمعهاش، اللهم بلغت".

وتفاعل معجبو الفنان مع المنشور، معلقين:" اسمها إيه طيب ويا رب ما تكون زي بحاول أنساكي"، ليرد رامي جمال قائلا:"اللي مشيو".

وقال الملحن محمود الخيامي: "لا ماتقلقش إحنا شعب نكدي ابعت بس وإن شاء الله خير"، وانهالت التعليقات على التغريدة، وعبر البعض عن فرحتهم بانتظار أغنيته الجديدة، قائلين:" حاضر والله أسمعها وأنكد ع نفسى، طول عمر أغانيك جامدة يا رامي ربنا يوفقك".

طرح رامي جمال، بعض أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "أنا لوحدي" عبر قناة "نجوم ريكوردز" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويضم 8 أغنيات هى: "فاهمني، استغنيت، لقلبك سلام"، كما طرح منذ أيام أغنيتى "سقف، وبيهم" بمناسبة عيد الحب، بالإضافة إلى "بعد ما أغيب، وفكرة المتساب".

وجمعت أغنية "مش ملاحظ حاجة" رامي جمال وزوجته المعتزلة ناريمان على طريقة الـ"الديو" لتعود من خلالها إلى الساحة الغنائية.
رامي جمال ينصح بعدم سماع أغنيته الجديدة
«اللي مشيو».. لماذا ينصح رامى جمال بعدم سماع أغنيته الجديدة؟
«اللي مشيو».. لماذا ينصح رامى جمال بعدم سماع أغنيته الجديدة؟
«اللي مشيو».. لماذا ينصح رامى جمال بعدم سماع أغنيته الجديدة؟
رامي جمال ينصح بعدم سماع أغنيته الجديدة
«اللي مشيو».. لماذا ينصح رامى جمال بعدم سماع أغنيته الجديدة؟
«اللي مشيو».. لماذا ينصح رامى جمال بعدم سماع أغنيته الجديدة؟
«اللي مشيو».. لماذا ينصح رامى جمال بعدم سماع أغنيته الجديدة؟

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