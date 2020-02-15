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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين وليبيا على طاولة مباحثات شكرى ونظيره الهولندى

السبت 15/فبراير/2020 - 01:39 م
سامح شكري و ستيف
سامح شكري و ستيف بلوك
ألفت الكحلي
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التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم السبت، ستيف بلوك، وزير خارجية هولندا، وذلك في مستهل زيارته الحالية للمدينة الألمانية ميونخ للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أشاد في بداية اللقاء بالعلاقات المتشعبة والممتدة بين البلدين، منوهًا بأهمية العمل على زيادة الاستثمارات الهولندية في مصر في القطاعات المختلفة، ومعربًا عن التطلع لاستمرار التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح حافظ، أن الوزيرين تطرقا كذلك إلى الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية إزاء كيفية التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية والأزمة الليبية.

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