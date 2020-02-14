وزيرة الصحة: نسبة المتوفين بـ«كورونا» لا تتعدى 2.5% (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه طبقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر المتوفين بفيروس «كورونا» نسبتهم لا تتعدى الــ2.5% وهي نسبة عادية في العالم، وتخص الأشخاص ضعاف المناعة وكبار السن.وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «mbc masr» مع الإعلامي عمرو أديب، أن البيان الصحفي الذي أصدرته «الصحة» هو بيان مشترك بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.وأوضحت أن تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمصابين بالفيروس ليست اختيارية للدول، لأن دقة تبادل البيانات والمعلومات تساعد على اكتشاف خصائص الفيروس أكثر ومصادره والأبحاث الإكلينيكية تستطيع أن تصدر أدوية خاصة به بشكل أسرع.وأشارت إلى أن وزارة الصحة المصرية تمد «الصحة العالمية» بجميع البيانات الخاصة بالحالة المصابة، لكنها بيانات فرد لا يصح أن نتداولها، هي بيانات سرية للمريض، من حق المريض ألا نتداول بياناته الشخصية والمرضية إلا للجهات المعنية بتقديم الخدمة، لأننا موقعون على اللوائح الصحية الدولية التي تلزم جميع الدولة الموقعة عليها، مع منظمة الصحة العالمية بشفافية تبادل المعلومات.وتابعت: «عندما تأكدت الإصابة أمس مساء، تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية، وراجعنا اليوم صباحًا مع قيادات وزارة الصحة المصرية، الإجراءات الاحترازية، وكتبنا البيان وهو بيان مشترك بيننا وبين منظمة الصحة العالمية».