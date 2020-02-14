وفاء عامر عن المهرجانات: «هناك توجه لتنقية الفن» (فيديو)

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها من الممكن أن تستمع لأغاني مهرجانات، لكنها لا تسمع تلك التي تحوي كلمات كالحشيش وغيرها، مؤكدة أن هناك بدائل لهذه الكلمات.وأضافت وفاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ربع دستة ستات" مع الفنانة مها أحمد المذاع عبر فضائية "المحور": «نريد كل الناس تغني وتكون مبسوطة لكن لانريد هذه الصعوبة في الألفاظ».وتابعت: «هناك توجه في الدولة لتنقية الفن وأن يكون هناك ارتقاء بالفن، وبهني الهضبة لأنه وجهة مصر».وطالبت نقابة المهن الموسيقية بعدم منع المطربين من الغناء ولكن تنقية هذه الأغاني، وأنها مع إعطائهم تصريحات للغناء، ومطالبة الفنان هاني شاكر، بعمل جلسة بها تطوير لفكرهم، لأننا لن نستطيع منع الناس من أن تفنن، مثل ما ينصحنا الرئيس السيسي بترقية الفن.وأكدت أنها من منطقة شعبية ولكن يجب على مطربي المهرجانات الارتقاء بالأغاني، وعدم الكلام عن الخمور والحشيش.وحرصت وفاء عامر على توجيه تحية لأحمد نجل الفنانة مها أحمد، مؤكدة أن الشيخ أحمد هو بركة لمها ولها ووش السعد عليها هي شخصيًا.