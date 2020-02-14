برلماني يطالب بتطبيق سعر عادل لشراء القصب من الفلاحين

طالب المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق سعر عادل لشراء القصب من الفلاحين، مقدما التحية للفلاح المصري؛ الذي يعاني الكثير من أجل الوطن.وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، مع الإعلامي مصطفى بكري، أنه لابد أن تكون هناك عدالة في أسعار قصب السكر، مشيرًا إلى أن سعر طن قصب السكر 720 جنيه، وهو غير كافِ، لابد أن تراعي الحكومة المزارع المصري وتراعي ظروف العمالة وظروفها.وأوضح المستشار محمد سليم، أنه إذا لم نستورد السكر الخام خلال الفترة المقبلة، ستحدث أزمة، لافتًا إلى أنه إذا نظرنا إلى البورصة العالمية، سنجدها تصعد، ومن المحتمل أن أسعار السكر سترتفع خلال الشهور المقبلة.