مقتل 8 مدنيين فى ضربة جوية بأفغانستان

قال سكان إن ثمانية أشخاص على الأقل يعتقد أنهم جميعا مدنيون لقوا حتفهم فى غارة جوية بأفغانستان اليوم الجمعة فى أعقاب تصريحات أمريكية حول انفراجة فى محادثات السلام.وأوضح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الخميس أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع طالبان على خفض القوات الأمريكية فى أفغانستان.وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إنه تم تحقيق انفراجة مهمة فى محادثات السلام مع الحركة فى الأيام القليلة الماضية، وقال وزير الدفاع مارك إسبر إنهم تفاوضوا على اقتراح لخفض العنف لمدة أسبوع.لكن سكانًا قالوا اليوم الجمعة، إن غارة جوية استهدفت سيارة تقل مدنيين فى إقليم ننكرهار فى الشرق، مضيفين أن بين القتلى الثمانية طفلا. ولمقاتلى طالبان وجود قوى فى المنطقة، وأكد متحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار وقوع الحادث لكنه لم يكشف عن هوية الضحايا، وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن 11 مدنيا قتلوا فى الحادث.