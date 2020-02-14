ارتفاع المصابين بـ«كورونا» فى سنغافورة إلى 67

ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في سنغافورة إلى 67 حالة، بعد تأكيد الإصابة لتسعة أشخاص جدد.وقالت وزراة الصحة السنغافورية- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- "إنه لم تسافر أي من الحالات الجديدة التسعة إلى الصين مؤخرًا (بؤرة انتشار الفيروس للعالم)، مضيفة أن تعقب أثر مخالطي الحالات المؤكدة بالإصابة مستمر".ووفقًا للوزارة، فإن 17 حالة مؤكدة بالإصابة بالفيروس قد تعافوا تمامًا في الوقت الحالي وغادروا المستشفى التي كانوا يتلقون فيها العلاج اللازم، فيما لا تزال 50 حالة أخرى مؤكدة إصابتهم بالفيروس داخل المستشفيات، من بينهم ستة مصابين يرقدون في حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج اللازم في وحدات العناية المركزة في مختلف المستشفيات.