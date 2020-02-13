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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نيللى كريم: أختار أعمالى الفنية من خلال حبى للمخرج

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:11 م
نيللي كريم
نيللي كريم
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة نيللي كريم، عن أنها لم تكن تهوى الفن ولم تسع لدخوله لأن حبها الأول والأخير كان لفن البالية والرقصات التي كانت تؤديها فيه.

وقالت كريم، خلال تصريحاتها لبرنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4: "في التمثيل نجحت أو لا لم يكن سيفرق معي إلى أن جاء اتصال هاتفي لوالدتي بأن الفنانة فاتن حمامة تريدني في مسلسلها الجديد، وقلت لها أكيد ليس حقيقيًا".

وأضافت: "بعدها كنت في صوت القاهرة بوقع مسلسل تاني خالص ووجدتهم يتصلون بي ويقولون إن مدام فاتن تحتاجني معها وطلع الموضوع بجد".

وتابعت: "يمكن نجحت في الكوميديا لان أدواري فيها كانت لطيفة وكنت أقدمها من قلبي"، مؤكدة أنها تختار أعمالها الفنية من قلبها أو لحبها للمخرج، كما أنها لا تستطيع أن تقدم عمل غير مقتنعة به لأنها ستشعر وقتها أنها تعاقب حتى لو بأجر كبير جدًا.

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