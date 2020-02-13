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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

صفية العمري: «المخرج اللى ميشوفنيش زى الحرباية العمل معه مرفوض»

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:11 م
الفنانة صفية العمري
الفنانة صفية العمري
رباب الأهواني
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قالت الفنانة صفية العمري، إنها فخورة بالدخول إلى مدرسة المخرج يوسف شاهين.

وأضافت الفنانة صفية العمري، خلال لقائها ببرنامج "حديث المساء"، المُذاع على فضائية "mbc masr": "أنا كنت محظوظة بالعمل مع المخرج يوسف شاهين من خلال عملين وتغيرت بسببهما شكلا وموضوعا".

وأكملت صفية العمري: "بحب جدًا المخرج الذي يخرج مني شخصية جديدة، أنا لا أحب النمطية، ولذلك فإن كل الأدوار التي كانت تعرض علي خلال السنوات الماضية، كانت شخصية الهانم، لذلك رفضتها، أنا مش دايمًا الهانم، بل جسدت الكثير من الأدوار المختلفة".

وواصلت صفية العمري: "إذا لم يراني المخرج فنانة أقدر أكون زي الحرباية أستطيع أن أغير جلدي وشكلي، يبقى العمل معه مرفوض".

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