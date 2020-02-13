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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سناء منصور للراغبين في العمل الإذاعي: «لا تخافوا»

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:53 م
الإعلامية الكبيرة
الإعلامية الكبيرة سناء منصور
أحلام عبدالرحمن
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قالت الإعلامية الكبيرة سناء منصور، إن من لم يمر بالصحافة والإذاعة لم يتعلم إعلام، فالعمل في التليفزيون غير كافٍ، كما نصحت الشباب ألا يخافوا من أي عيوب، لأن كل شيء يمكن إصلاحه بالتدريب، مشيرة إلى أنه عند تقدمها للعمل بالإذاعة كانت اللغة العربية عندها سيئة جدًا، ومخارج الألفاظ سيئة.

وروت منصور، خلال لقائها ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بداية حياتها العملية، قائلة إنه كان عمرها 16 سنة، حيث اختيرت للعمل في جريدة الأهرام في إجازة الصف الأول بالجامعة، وكان اسمها ينزل في الجريدة.

وأضافت: "النتيجة إن الدكتور الصاوي قرر يسقطني في مواده الثلاث، لكن تدخل الدكتور خليل صابات، ونجحت في أعمال السنة في مادة، وطلعت بمادتين للصف الثالث".

وأردفت: "كنت بحضر مع الصف الثاني وأنا في الثالث، فالدكتور الصاوي قال لي سناء أقفي، افتكرت هيقول صحفية عظيمة واسمها بينزل في الأهرام، لقيته بيقول أهي زميلتكم سناء خدت الحياة العملية ونسيت النظرية فهي عبرة وعظة لكم جميعًا إذا كنتم لن تلتزموا بالكلية".

وأشارت إلى أنها التزمت بعدها، وتركت الأهرام، حتى تخرجت، ثم عملت في إذاعة الشرق الأوسط.

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