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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مؤتمر «جودة التعليم والصحة» يجمع كليات التمريض فى أسيوط

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:00 م
سماح محمد عبد الله
سماح محمد عبد الله
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تشهد جامعة أسيوط، انطلاق فعاليات مؤتمرها الدولي الأول لكليات التمريض بالجامعات المصرية بصعيد مصر، والثاني لكلية التمريض بالجامعة بعنوان " جودة التعليم والصحة "، خلال شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتستمر أعماله على مدي ثلاثة أيام.

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، إن المؤتمر يشارك به أساتذة ورواد التمريض من جامعات المنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وأسيوط، مشيرا إلى أن أعمال المؤتمر تنطلق في إطار الارتباط الوثيق بين مجال التمريض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفعيل دورها في بناء مجتمع صحي، يواكب أعلى درجات التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة.

ولفت الدكتور "الجمال" إلى أن التمريض يمثل واحدة من الركائز الأساسية الهامة لمنظومة الرعاية الصحية والطبية المتكاملة التي تتمتع بها الجامعة، وتحرص من خلالها على الحفاظ على دورها الريادي فى صعيد مصر وتحقيق أعلي درجات الجودة والأداء المتميز في جميع جوانب الخدمات والرعاية الصحية.

من جهتها أوضحت الدكتورة سماح محمد عبدالله، عميد كلية التمريض، أن المؤتمر يناقش العديد من المحاور الهامة التي تتناول جودة الرعاية التمريضية والتعليم، والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والتدريبية، وكذلك التكامل بين الجامعات القومية والعالمية، كما سيعقد علي هامش المؤتمر عدد من ورش العمل التي تناقش موضوعات متعلقة بصحة المرأة، والبحث العلمي وكتابة الأوراق العلمية.

وتابعنت أنه سيتم عقد ندوة حول قواعد الترقيات تلقيها الدكتورة نعمات محمد السيد، مقرر لجنة الترقيات في التمريض، كما أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر عقد اجتماع لجنة قطاع للتمريض برئاسة الدكتورة حريصة علي الشيمي، رئيس لجنة القطاع، وبمشاركة عمداء كليات التمريض بالجامعات المصرية والخاصة.

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