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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هانى الناظر يحذر أولياء الأمور من تحدى «تيك توك»: قاتل

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:51 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
هدير شعراوي
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حذّر الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، أولياء الأمور والمسئولين عن التعليم في مصر، من لعبة جديدة منتشرة عبر تطبيق "تيك توك".

وكتب الناظر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أناشد أولياء الأمور والمسئولين في التعليم بضرورة تحذير الأولاد والبنات في المدارس من لعبة سخيفة في منتهى الخطورة بدأت تنتشر في بعض المدارس في مصر على تطبيق TIK TOK".

وأضاف الناظر في حديثه عن اللعبة: "يستدرج طالبان أو طالبتان زميلًا ثالثًا لهما بحجة اللعب معهما من خلال قفزهم جميعًا معًا إلى أعلى وأثناء قفزه يقومان بعرقلته وهو في الهواء فيقع على ظهره لإضحاك الجميع وهنا الخطورة فقد تحدث وفاة مباشرة نتيجة ارتطام الرأس بشدة على الأرض".

واختتم حديثه: "هذه اللعبة بدأت تنتشر بالفعل في بعض المدارس، برجاء التدخل سريعًا لمنع انتشارها، واللعبة موجودة فعلًا على هذا التطبيق".

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