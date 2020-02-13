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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تشريحه.. كل ما تريد معرفته عن الحوت القاتل

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:27 ص
الحوت القاتل
الحوت القاتل
إيمان ماهر
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تبدأ اليوم الخميس، اللجنة المشكلة من محميات البحر الأحمر، وفريق عمل من باحثي المحميات والمعهد القومي بالفحص الظاهري لـ"الحوت القاتل" الذي عثر عليه نافقًا، وتشريحه لفحص المعدة والأمعاء، وأخذ عينات لبيان أسباب نفوقه، وإعداد تقرير عن حالته الخارجية بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفى، محافظ الأقليم.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن الحوت.

- أحد أنواع الدلافين يسمى دولفين اوكرا.
- تتميز الحيتان القاتلة بنظام غذائي متنوع، رغم أن الأفراد يتخصصون غالبًا في أنواع معينة من الفرائس.
-يتغذى البعض حصرًا على الأسماك، بينما يصطاد آخرون الثدييات البحرية، مثل الفقمات وغيرها من أنواع الدولفين.
- رغم أن الحوت القاتل لا يهاجم البشر، لكن سبب اختيار هذا الاسم لذلك النوع من الدلافين هو قدرته على التغلب على حيوانات البحر مثل أسود البحر والحيتان.
- هناك أنواع الحوت تفترس الكائنات البحرية سواء في قاع المحيطات أو على سطح الماء.
- يستخدم الحوت القاتل اسنانه الطويلة في افتراس الكائنات البحرية.
- تلد أنثى الحوت القاتل مرة واحدة كل 3 - 10 سنوات، وتستغرق مدة الحمل حوالي 17 شهرًا، وصغير الحوت القاتل يطلق عليه عجل، يصل طوله عند الولادة حوالي 2.6 متر، ويتراوح وزنه ما بين 120 - 160 كيلوجرام، ويتروح عمر الحوت القاتل ما بين 50 - 100 عام.



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