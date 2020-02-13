مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع «تدوير إطارات الشاحنات المستعملة»

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين مصنع حلوان للصناعات الهندسية (م99 الحربي) وشركة البريد للاستثمار وشركة بريكس لإدارة المشروعات، بهدف إنشاء مصنع لتجديد وإعادة تصنيع الإطارات المستعملة للشاحنات والمعدات الثقيلة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحضور عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.وأعرب العصار عن أهمية هذا المشروع الذي سيوفر قيمة مضافة كبيرة للدولة من خلال تجديد الإطارات التالفة عن طريق تعويض الأجزاء العاملة التي تعرضت للتلف في الإطار أو معالجة التشققات الخارجية بمواد جديدة باستخدام المطاط المستخدم في تصنيع الإطار الأصلي طبقًا للمعايير العالمية، ودون تعرضها للحرق والتلف الكامل بالمعنى المتعارف عليه لإعادة التدوير مما يوفر عائد اقتصادي مضاعف للمشروع ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي، والمساهمة فى دعم وتوطين صناعة إطارات السيارات في مصر وتقليل المخلفات الصلبة من الإطارات بنسبة 75% والتى تؤثر على البيئة بشكل مباشر.وأوضح طلعت أن البريد المصري مؤسسة عريقة تحظى بثقة المواطنين وتشهد عملية تطوير كبرى بهدف إعادة صياغة دوره ليكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.وأشار إلى السعي من خلال شركة البريد للاستثمار إلى إدارة الاستثمارات على الشكل الأمثل وتوظيفها لصالح الاقتصاد المصري وبما يساهم في تنفيذ الخطط التنموية للهيئة القومية للبريد، لافتا إلى أهمية تشجيع إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في المشروعات الاستثمارية لتحفيز النمو الاقتصادي.بدوره، قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا المصنع سيعد أول مصنع من نوعه في مصر وإفريقيا يقوم بتجديد وإعادة تصنيع اطارات الشاحنات والمعدات الثقيلة المستعملة، إذ إنه يهدف إلى إعادة تصنيع 75% من الإطارات المستعملة والتي تُهلك سنويا في مصر مما يوفر مبالغ طائله تنفق على استيراد إطارات الشاحنات الجديدة كما أنه يساهم في تقليل التلوث الناتج عن إهلاك ملايين الإطارات بطريقة عشوائية.وأضاف أن صناعة إعادة تدوير الإطارات المستعملة للشاحنات تعد من أكبر الصناعات الحديثة التي تلجأ اليها العديد من كبرى الدول الصناعية في العالم بهدف تنمية الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.وأعرب المهندس رامي شومان، رئيس مجلس إدارة شركة بريكس لإدارة المشروعات، عن ثقته فى نجاح التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة البريد للاستثمار التابعة للهيئة القومية للبريد وشركة بريكس لإدارة المشروعات.وأشاد بدعم الحكومة المصرية للتعاون مع القطاع الخاص من أجل دعم الصناعة الوطنية وتوطين العديد من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج، ومن بينها إطارات السيارات والتي تتجاوز قيمة استيرادها سنويا حوالي 550 مليون دولار.