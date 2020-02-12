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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حفيد محمود السعدني: جدي نجح باختبارات فشل فيها عادل إمام وسعيد صالح

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:06 م
عادل إمام وسعيد
عادل إمام وسعيد صالح
سناء إسماعيل
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كشفت عائلة الكاتب الراحل محمود السعدني، المعاناة التي عاناها شقيقه الفنان صلاح السعدني خلال فترة سجنه، مشيرين إلى أنه عانى كثيرا ووجد تضييقا ولم يطلبه أحد للعمل طوال فترة سجن شقيقه محمود.

وقال نجل محمود السعدني، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc: "صدر خبر رفد صلاح السعدني من الاتحاد الاشتراكي على الرغم من أنه لم يكن يومًا عضوًا فيه".

وأوضحت ابنة الكاتب الراحل أن الفنان الراحل نجيب الريحاني، عندما شاهده خلال إجرائه حوار صحفي معه، قال له تعالى مثل معانًا وفي اليوم الذي كان مقررًا أن يذهب فيه للتمثيل مع الريحاني كان يوم رحيله، وشبهت حركات والدها بأنها كانت مثل الفنان الراحل فؤاد المهندس.

وقال حفيده، إن جده عندما علم أن من ينجح في اختبار التمثيل سيتقاضى 7 جنيهات قرر الخضوع للاختبار وكان برفقة الفنان عادل إمام، والفنان سعيد صالح وغيرهم وسقطوا جميعًا وهو الوحيد الذي نجح في الاختبار.

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