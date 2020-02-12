إياد نصار ينشر صور زوجته ويوجه لها رسالة رومانسية

تخلى الفنان الأردني إياد نصار، عن حذره من نشر صور زوجته، ونشر مجموعة صور لهما عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وذلك احتفالًا بعيد ميلادها.وعلق إياد نصار على الصور قائلًا: "الوقت بالنسبالي هو الوقت اللي بقضيه معاكي.. غير كده.. أنا مستني الوقت اللي حقضيه معاكي... بحبك قد الكل إشي".وحصدت تدوينة إياد نصار على العديد من التعليقات التي تمنت لهما السعادة الدائمة وهنأتها بعيد ميلادها.كان الفنان إياد نصار قد كشف خلال أكثر من تصريح له عن سبب عدم نشر صور لزوجته عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها لا تحب الظهور الإعلامي، كما أنه لا يحب حالة الاستعراض فحبه لزوجته يجب أن يظل بينهما.