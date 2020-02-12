عبدالله بن زايد وأمين التعاون الخليجي يبحثان القضايا المشتركة

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سبل تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين بحثا أيضًا خلال اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ورحب وزير الخارجية الإماراتي، بزيارة الحجرف، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي بالتنمية والازدهار والتقدم والرخاء.