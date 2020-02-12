تشكيل لجنة لحصر المصانع وقطع الأراضي بالمنطقة الصناعية في المنيا

قرر اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، تشكيل لجنة لفحص وحصر المصانع بالمنطقة الصناعية بالمنيا، وتحديد المصانع التي تعمل أو المتوقفة، بالإضافة إلى حصر قطع الأراضي المتاحة الموجودة في المنطقة الصناعية لطرحها أمام المستثمرين.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور الدكتور رمضان بسيونى عميد كلية الهندسة، والمهندس محمود سعد مدير المنطقة الصناعية بالمنيا، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجهات المعنية.وقال المحافظ، إن المنيا جادة وحاسمة في ملف تشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا لن تتوان عن تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في المنطقة الصناعية، وأكد حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم تلك المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.ووجه المحافظ بدراسة تعديل البروتوكول مع شركة المياه الخاص بتولي الشركة إدارة محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بالمنيا، كما كلف المحافظ مجلس إدارة المنطقة الصناعية بدراسة تركيب كبائن للاتصالات من خلال التنسيق مع الشركة.يذكر أن العام الجاري سيتم افتتاح مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة بعدد 68 وحدة بتكلفة 273 مليون جنية، حيث سيساهم المجمع في خلق بيئة جيدة للاستثمار بقطاع الصناعة مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة تساعد على تقليل نسبة البطالة، كما سيتم افتتاح مصنع الرخام والجرانيت.