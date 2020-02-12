أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

قال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين، بالغرفة التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار اللحوم اليوم 12-2-2020.وأضاف عبدالباسط، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن سعر اللحوم الكندوز سجل سعر بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها.وأوضح أن سعر السجق تراوح بين 100-125 جنيها، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها، وأسعار البرجر البلدي بين 100-125 جنيها.كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.