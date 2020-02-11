زاهي حواس: المتحف الكبير هدية من مصر للعالم

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الدولة السابق لشئون الآثار، إن المتحف المصري الكبير حلم ورسالة وهدية من مصر للعالم.وأضاف الدكتور زاهي حواس، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المتحف المصري الكبير من أهم الأحداث فى القرن الواحد والعشرين وسيكون هدية مصر للعالم أجمع.وأوضح الدكتور زاهي حواس، أنه زار المتحف المصري الكبير منذ فترة كبيرة وكان برفقته فاروق حسني، وزير الثقافة السابق، وأعجب بالعمل داخل المتحف المصري، لافتًا إلى أن المتحف المصري بعد افتتاحه سيبهر العالم أجمع.وأشار الدكتور زاهي حواس إلى أن هناك مجهودا محمودًا ورائعًا من الدولة المصرية ووزارة الآثار والعاملين على المتحف المصري الكبير لافتتاحه في 2020.كما كشف الدكتور زاهي حواس أنه طالب الحكومة الإسبانية بإيجاد طريقة لحماية معبد ديبود بمدريد.