رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زاهي حواس: المتحف الكبير هدية من مصر للعالم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:31 م
زاهي حواس
زاهي حواس
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الدولة السابق لشئون الآثار، إن المتحف المصري الكبير حلم ورسالة وهدية من مصر للعالم.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المتحف المصري الكبير من أهم الأحداث فى القرن الواحد والعشرين وسيكون هدية مصر للعالم أجمع.

وأوضح الدكتور زاهي حواس، أنه زار المتحف المصري الكبير منذ فترة كبيرة وكان برفقته فاروق حسني، وزير الثقافة السابق، وأعجب بالعمل داخل المتحف المصري، لافتًا إلى أن المتحف المصري بعد افتتاحه سيبهر العالم أجمع.

وأشار الدكتور زاهي حواس إلى أن هناك مجهودا محمودًا ورائعًا من الدولة المصرية ووزارة الآثار والعاملين على المتحف المصري الكبير لافتتاحه في 2020.

كما كشف الدكتور زاهي حواس أنه طالب الحكومة الإسبانية بإيجاد طريقة لحماية معبد ديبود بمدريد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

منذ يوم

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل جلسة التحقيق مع «جريشة» أمام لجنة الحكام

منذ يوم

«جبر الخواطر».. الطيب ينهي خصومة ثأرية بلقاء أم القتيل

الصور

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

الأكثر قراءة

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

الطيار الموقوف يكذب محمد رمضان: لم أطلب مليمًا من أحد

مصرع قيادي بـ«الحرية» وإصابة متحدث البرلمان في سقوط مصعد بالسويس

تفاصيل جلسة التحقيق مع «جريشة» أمام لجنة الحكام

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

منوعات

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

غازات الاحتباس الحراري تسرع دوران المحيطات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

«أروقة» تحتفى بـ«حبة برد» للشاعر علوان الجيلانى

26 فبراير.. توقيع كتاب مذكرات مصطفى الحفناوى بـ«ديوان الزمالك»

كُتب مولها القراء.. أبرزها «سيرة وتحية» للعقاد

إبراهيم عبدالعزيز يرصد تاريخ الإذاعة خلال 40 عامًا فى كتاب جديد