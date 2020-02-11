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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الشيتاني: يجب تعليم الفتيات من أجل تنظيم الأسرة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:20 م
الدكتور عاطف الشيتاني،
الدكتور عاطف الشيتاني،
أحمد عبد الرازق
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قال الدكتور عاطف الشيتاني، رئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إن هناك بعض رجال الدين لهم توجهات ضد تنظيم الأسرة، وهذا التوجه ليس وليد اليوم ولكنه مستمر حتى الآن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن"، أننا من خلال الخدمات والدعم السياسي الذي نمتاز به حاليًا، نستطيع أن ننجح في تطبيق تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أن تنظيم الأسرة قرار بين اثنين، ويختلف إذا كان هذان  الاثنان متعلمين أو غير ذلك.

ولفت الشيتاني، إلى أهمية محو الأمية وتعليم الفتيات، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية بين المصريات تتجاوز الـ30%.

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