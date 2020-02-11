الشيتاني: يجب تعليم الفتيات من أجل تنظيم الأسرة

قال الدكتور عاطف الشيتاني، رئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إن هناك بعض رجال الدين لهم توجهات ضد تنظيم الأسرة، وهذا التوجه ليس وليد اليوم ولكنه مستمر حتى الآن.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن"، أننا من خلال الخدمات والدعم السياسي الذي نمتاز به حاليًا، نستطيع أن ننجح في تطبيق تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أن تنظيم الأسرة قرار بين اثنين، ويختلف إذا كان هذان الاثنان متعلمين أو غير ذلك.ولفت الشيتاني، إلى أهمية محو الأمية وتعليم الفتيات، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية بين المصريات تتجاوز الـ30%.