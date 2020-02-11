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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش السوري يهدد باستهداف قوات أردوغان في إدلب

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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أكدت القيادة العامة للجيش السوري استمرار قواتها المسلحة بتنفيذ مهامها الدستورية والوطنية واستعدادها للرد على اعتداءات قوات «المحتل التركي».

وقالت القيادة العامة للجيش السوري، في بيان مساء الثلاثاء، إن النظام التركي يستمر في تصعيد أعماله العدوانية في محاولة لوقف تقدم الجيش ومنع انهيار الإرهابيين في محافظة إدلب وغرب حلب، وذلك وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

واختتم الجيش بيانه قائلًا: "الاعتداءات التركية لن تثني الجيش عن متابعة أعماله القتالية في محافظة إدلب وغرب حلب وجنوبها لتطهيرها من رجس الإرهاب".

وقتل الجيش السوري، أمس، 5 جنود أتراك وأصاب 5 آخرين ضمن عمليات الجيش لتحرير منطقة إدلب من الجماعات المسلحة والإرهابية فيما ردّت تركيا بقصف بعض مناطق الجيش.

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